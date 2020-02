Politie arresteert man (27) die zich met een mes in schuurtje verschool

De politie heeft zondagavond een 27-jarige man aangehouden die zich met een mes in een schuurtje bij een woning aan de Meidoornstraat in Etten-Leur verschool. De man heeft volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats.

Rond middernacht kreeg de politie een melding over de man. Agenten waren niet veel later ter plaatse bij het schuurtje, dat in de tuin van het woonhuis staat. Toen de man weigerde zijn handen te laten zien en naar een mes in zijn zak greep, zette de politie pepperspray in.

Toen dat niet bleek te werken, schakelde de politie meerdere eenheden en een hondengeleider in. Uiteindelijk gebruikten de agenten schilden om de man in te sluiten en aan te houden.

De arrestant zou het mes in het schuurtje hebben verstopt bij zijn aanhouding. De politie wist het wapen echter te vinden en nam het in beslag.