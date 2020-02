Roshina weet niet of ze Karim nog kan vertrouwen, daarom doen ze mee aan Temptation Island

De ultieme tv-guilty pleasure ‘Temptation Island’ keert terug op de beeldbuis en heeft ook Brabantse deelnemers. Roshina (27) en Karim (23) uit Someren testen in het realityprogramma hun relatie, Daan (25) uit Eindhoven is een van de verleiders.

Het stel uit Someren is al 2,5 jaar samen en woont samen, maar het is niet altijd koek en ei geweest tussen de twee. "Vanwege enkele misstappen van Karim in het verleden is het voor Roshina haast onmogelijk geworden om hem nog te vertrouwen. In het begin van hun relatie at Karim namelijk van twee walletjes. Roshina heeft Karim daarenboven ook betrapt op een online datingprofiel en webcamseks, is te lezen in de aankondiging van RTL. "Karim mag zelf bepalen hoe ver hij gaat, Roshina wil alleen maar dat hij respect toont naar haar toe."

Spierbundel

Naast het stel uit Someren, is er nog een Brabantse deelnemer: verleider Daan uit Eindhoven. "Als topsporter is Daan een doorzetter. Niet alleen in de sport, maar ook bij de vrouwen. Hij blijft vechten tot hij krijgt wat hij wil. Hoe onbereikbaarder een vrouw voor Daan is, hoe beter", laat RTL weten.

Ophef

In het programma testen vier koppels veertien dagen lang en gescheiden van elkaar hun relatie, terwijl ze gezelschap hebben van tien knappe verleiders en verleidsters. Het nieuwste seizoen ligt al even op de plank. Na seksueel overschrijdend gedrag in een ander realityprogramma van RTL, De Villa, besloot de zender Temptation Island voorlopig nog niet uit te zenden.

Na gesprekken met alle ‘Temptation’-deelnemers over hun ervaringen gaf RTL vorige week groen licht voor de nieuwste reeks, die vanaf woensdag 26 februari op tv te zien is.