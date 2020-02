'Pas met carnaval op voor vals geld', nu ook valse briefjes van 10 euro gevonden

Met carnaval op komst waarschuwt de politie voor mensen die met vals geld betalen. Nadat eerder in Oss en Bernheze al in winkels met vervalste briefjes van 50 euro werd betaald, gaat het nu om kleinere biljetten.

Bij een carnavalsfeest bij feesterij 't Vunderke in Macharen bij Oss is met een vervalst biljet van tien euro betaald, meldt de wijkagent.

"Let er dus ook bij kleinere bedragen op of het bankbiljet wel echt is. Controle met een controlepen voorkomt een kater achteraf,", waarschuwt wijkagent Wim Kluessjen de carnavalsvierders. Er is geen signalement van de daders, aldus Kluessjen.

Met zo'n pen kun je een streep op het bankbiljet zetten. Als de markering lichtgeel of lichtbruin wordt, gaat het om een echt biljet. Bij een donkere streep is het namaak.