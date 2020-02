Frans Bauer blijft populair op uitvaarten, ook Danny Vera komt regelmatig voorbij

Frans Bauer is nieuw als coach Bij The Voice Senior (archieffoto).

EINDHOVEN -

De klanken van het lied 'n Trein naar niemandsland van Frans Bauer vulden ook in 2019 met grote regelmaat de ruimtes waar uitvaarten worden gehouden. Het lied staat op nummer vier in de Monuta uitvaartmuziek top 10. Het jaar daarvoor bezette Bauer plek vijf met hetzelfde lied. Rollercoaster van Danny Vera, dat in 2019 werd uitgebracht, is ook al ontdekt als afscheidsmuziek. Het lied staat op plek twee├źntwintig.