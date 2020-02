Frans Bauer populair op uitvaarten met zijn 'Trein naar niemandsland'

Frans Bauer is nieuw als coach Bij The Voice Senior (archieffoto).

De klanken van Frans Bauers 'Trein naar niemandsland' van Frans Bauer vulden ook in 2019 met grote regelmaat de ruimtes waar uitvaarten worden gehouden. Het lied staat op nummer 4 in de Monuta uitvaartmuziek top 10. Het jaar daarvoor bezette Bauer plek vijf met hetzelfde lied.

Bauer is de enige Brabantse artiest die met een nummer in de meest recente uitvaartmuziek top 10 staat. Hij steeg een plekje in de lijst, vorig jaar stond hij nog op 5.Ook uitvaartverzorger DELA deelt op haar website welke muziek tijdens uitvaarten populair is. Ook daar is Frans Bauer met 'Trein naar niemandsland' de populairste Brabantse artiest.

De top 10 bij DELA wordt afgesloten door Danny Vera met 'Rollercoaster', terwijl die in de lijst van Monuta dus 'pas' opduikt op plaats 22.

Op nummer 1 in de top 10 van Monuta staat, niet verwonderlijk, het Ave Maria. De voorkeur gaat niet uit naar één artiest, het lied wordt gedraaid in diverse uitvoeringen.