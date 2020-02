De Spanjaarden komen! Vrijwilligers worden in Breda klaargestoomd voor La Vuelta

76 vrijwilligers die tijdens La Vuelta gasten gaan ontvangen in Breda, krijgen een cursus Spaans. "Het was best spannend", zegt vrijwilligster Yvonne na afloop van de eerste les. Of ze al weet wat het Spaanse woord voor fiets is. "Nee, dat weet ik niet", zegt ze eerlijk. En wat betekent het Spaanse woord 'vuelta'? "Nee, dat week ik even niet. Ik moet aan de bak." Niet erg, Yvonne, de Spanjaarden komen pas in augustus.

Breda is zondag 16 augustus etappeplaats in de Spaanse wielerronde en wil zo gastvrij mogelijk zijn voor alle bezoekers. De Spaanse lessen zijn daarom het begin van een breder traject om vrijwilligers op te leiden tot gastheer of gastvrouw.

"Hola, que-tal?", vraagt lerares Esther aan de vrijwilligers die verwachtingsvol in haar klasje zitten. "Muy bien!", zou luidt het klassikale antwoord, want er wordt tijdens haar les meteen in het Spaans gecommuniceerd. Pas als iets niet duidelijk is, komt er nog Nederlands aan te pas. Er wordt iets van de aanwezigen verwacht, Cityhost worden tijdens de Vuelta is een pittige opgave.

'Promoten van het mooie Breda'

Niet voor niets is er dan ook streng geselecteerd door de projectgroep van Citymarketing Breda. Van de 500 aanmeldingen zijn er 76 (het kengetal van de stad is 076) vrijwilligers uitgekozen. Vooral op hun motivatie.

"Ik hoop dat ik de mensen mag ontvangen en dan het mooie Breda kan promoten", zegt vrijwilliger Yvonne van Beek. "Dat heb ik ook als motivatie opgeschreven. Ik wil een ambassadeur zijn, want ik ben echt trots op de stad."

Prachtige sport

Natuurlijk is het ook een pre als de toekomstige gastheren en gastvrouwen iets met wielrennen hebben. Yvonne lijkt de supervrijwilliger, want ook dat heeft ze. "Ik ben al van kinds af aan een enorme wielerfan", zegt ze. "Maar vroeger werd dat niet zo gewaardeerd dat meisjes iet van wielrennen wisten. Maar nu... ik geniet er zo van. Ik vind het een prachtige sport."

Dat is zeker ook het geval bij Ruud Rommens, hij is gek van wielrennen. En superblij dat hij kan meehelpen voor en tijdens de Vuelta. "Het wordt een fantastisch spektakel. Voor de stad en daaromheen. Voor iedereen die van wielrennen houdt of niet."

Wandelend informatiepunt

Breda zet alles op alles om komende zomer een goed figuur te slaan tijdens de Vuelta. Gastvrijheid is een belangrijke pijler van het beleid. "Dit traject is in september gestart", zo vertelt projectleider Raoul Joosen. De vrijwilligers worden ingezet als wandelend informatiepunt om onze gasten, en dan vooral de Spanjaarden, goed te woord te staan. Dit is een mooie aanjager ook voor Breda als gastvrije stad in het algemeen."

Er is dan ook nog meer, de lessen Spaans zijn de aftrap voor een breder traject. "Na de cursus Spaans gaan we beginnen met trainingen in gastvrijheid en rondleidingen zodat de vrijwilligers de stad op hun duimpje kennen. Het is een pittig traject", aldus Joosen.