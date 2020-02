U hebt een stapel hout op uw auto, mag u zo rijden?

De politie heeft dinsdagochtend een busje met een opvallende lading aan de kant gezet in De Mortel. Volgens de agenten was het onverantwoord om nog door te rijden.

De bestuurder reed rond met meerdere houten pallets. Die lading was opgestapeld op het dak van de auto. Zeker bij harde windstoten is het dan onverantwoord om nog door te rijden, aldus de politie. Bovendien was de houten lading maar met één spanband vastgezet.

Enkele agenten zijn uiteindelijk ook met weegplaten aan de slag gegaan: de achteras bleek bijna 18 procent overladen te zijn.