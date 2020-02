Eerste Active Esports Arena ter wereld opent in Eindhoven: trappen, springen en bukken in VR

De e-sporter van PSV Ali Riz Aygün wordt in een tuigje gehesen. De ene na de andere sensor komt op zijn armen en benen. De PSV’er is het uithangbord van deze nieuwe vorm van gamen waarbij je zelf actief moet bewegen. Zijn gezicht, inclusief VR-bril, staat op een enorme poster. “Sta ik er goed op?”, vraagt hij lachend.

Zweten

Samen met drie andere e-sporters speelt Ali het spel Exodus Burned. In de virtuele wereld trapt hij blokken weg en stapt hij over laserlijnen heen. De e-sporters springen en bukken en zijn zo flink aan het bewegen. Het zweet komt op het voorhoofd van Ali. Dit is weer eens wat anders dan virtueel voetballen voor PSV in het spelletje FIFA. “Ik vind dit heel leuk. Je bent aan het bewegen. Je bent aan zweten. Dat doe ik normaal nooit.”

Dat is exact de reden waarom PSV erin stapt. Het is geen voetbalspel, maar er wordt wel volop gesport. Damian Bott van PSV: “We willen gamers uit hun stoel halen. Hier lukt dat mee. Het is uniek wat hier gebeurt. Eindhoven heeft de eerste arena voor Active Esports. Wij zijn de eerste voetbalclub die hieraan meedoet. We kijken met andere Europese grootmachten om een competitie op te zetten.”

Wereldkampioenen

Peter Kortenhoeven ontwikkelde het spel. Dit jaar nog wil hij een groot toernooi organiseren, met de voetbalploegen. "De bedoeling is dat na het toernooi een competitie volgt. Je ziet dat er vanuit de sportindustrie veel belangstelling is. Ook vanuit het volleybal en basketbal bijvoorbeeld. We willen dat je dit over hele wereld kunt gaan doen."

Ali ziet dat wel zitten. Publiek kan op grote schermen alle verrichtingen volgen. “Je kan hier alles mee doen. Je kunt hier ook grote toernooien mee organiseren. Hier kun je ook wereldkampioenen mee krijgen.” En of hij het leuker vindt dan FIFA? “Nee, ik doe FIFA al van kleins af aan. FIFA blijft bij mij altijd op nummer 1.”

Woensdag wordt de Active Esports Arena in Eindhoven officieel geopend. In maart gaat de tweede open, in Breda.