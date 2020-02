Veel klachten over geschrapte busdiensten, OV Ombudsman ziet 'een zorgwekkende trend'

Dorpen en ook sommige stadswijken zijn steeds slechter bereikbaar met het openbaar vervoer, ook in Brabant. Dat zegt Bram Hansma van OV Ombudsman na een rapportage over klachten van reizigers in het laatste kwartaal van 2019. Als voorbeelden haalt hij onder klachten over een het schrappen van bushaltes in Helmond, Veldhoven en St. Willebrord aan.

OV Ombudsman is een onafhankelijke organisatie die reizigers helpt met hun klachten. Volgens Bram Hansma investeren vervoersbedrijven en de overheid, als opdrachtgever, liever in drukke, doorgaande buslijnen. Bij deze ontwikkeling wordt volgens hem onvoldoende geluisterd naar de reizigers, 'ook in Brabantse steden en dorpen'.

"De investeringen in belangrijke verbindingen met luxere bussen moeten het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor grote groepen reizigers," stelt Hansma, "maar om dat te betalen worden vaak buslijnen geschrapt die minder goed bezet zijn."

In Veldhoven krijgt de Ombudsman klachten omdat de bus niet meer langs een zorgcomplex komt. “Ze moeten een kwartier lopen. Dat is voor veel bewoners daar een lastige opgave. Dit zijn bij uitstek plekken waar mensen een bushalte voor de deur nodig hebben.”

Volgens Hansma is St. Willebrord een van de meest prangende voorbeelden. Sinds eind vorig jaar alle bushaltes van Arriva uit het dorp zijn opgeheven. De dichtstbijzijnde halte voor de mensen in het westen van het dorp ligt drie kilometer verderop. Een petitie voor de terugkeer van bushaltes in St. Willebrord is inmiddels door bijna zevenhonderd bewoners getekend.

Hansma ziet een verontrustende trend. “Het openbaar vervoer is een publieke dienst. Er moet een zorgvuldigere afweging worden gemaakt tussen efficiëntie en publiek belang. Mensen zijn er afhankelijk van.”