Uitslaande brand in Heeswijk-Dinther, drie bedrijven getroffen

HEESWIJK DINTHER -

In grillroom Amon aan de Edmundus van Dintherstraat in Heeswijk-Dinther is een uitslaande brand uitgebroken. Dat gebeurde iets na 13.30 uur. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen kapperszaak Barbershop 56. Café Zaal Elsie, aan de linkerkant van de grillroom, liep rook- en roetschade op.