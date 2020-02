Liquidatie van Gintas Macionis op zijn oprit in Huijbergen: in hoger beroep 20 jaar geëist

Justitie heeft dinsdag hogere straffen geëist tegen de vier mannen die worden verdacht van het omleggen van de 37-jarige Gintas Macionis in Huijbergen begin 2014. Alle mannen hoorden in hoger beroep een eis van twintig jaar.

De mannen gingen in hoger beroep tegen de eerdere uitspraak. De man die Gintas Macionis doodschoot op de oprit van zijn huis in Huijbergen moest van de rechter achttien jaar de gevangenis in. Twee handlangers hebben dezelfde straf gekregen. De chauffeur die op de uitkijk stond, kreeg negen jaar celstraf.

Ze hoorden dinsdag alle vier een eis van twintig jaar. Wat justitie betreft staat vast dat de verdachten nauw en bewust samen hebben gewerkt voorafgaand en na de moord.

De rechtbank stelde in 2016 dat het zeker was dat de schutter en de twee medeplegers naar het voormalig vakantiepark in Huijbergen reden om Macionis door zijn hoofd te schieten. De rechter noemde het een koelbloedige liquidatie, die betaald werd met geld en drugs.