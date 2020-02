Schrijnend: sommige kinderen vieren geen carnaval omdat ze geen 'pekske' hebben

Martijn Embregts van de Carnavalsstichting Tilburg die op de school van zijn kinderen merkte dat ouders hun kinderen thuis hielden omdat ze geen carnavalskleding konden betalen.

Om daar wat aan te doen werden er dit jaar op dertig plaatsen in Tilburg grote dozen werden neergezet om tweedehands carnavalskleding in te verzamelen. Er werd massaal gedoneerd. Dinsdag werden de carnavalskleren uitgedeeld.

De zakken met carnavalskleding worden uitgeladen door Martijn Embregts (r) (foto: Agnes van der Straaten)

In Tilburg is er dus een nieuwe kans voor al die carnavalspakjes. Leden van de Quietcommunity leven allemaal onder de armoedegrens. Voor hun kinderen betekent dat vaak dat ze geen kinderfeestje kunnen geven en geen carnaval kunnen vieren. Dinsdag waren het vooral moeders die een setje voor hun kinderen aan het uitkiezen waren.

Tessa is er blij mee. Ze heeft drie kleine kinderen en de vierde is op komst. "Eigenlijk is het wel een kostenpost. Tegenwoordig zijn de kleren toch wel wat duurder. Ze vieren ook op school carnaval en dan is het wel belangrijk dat de kinderen verkleed kunnen gaan en dat ze er bij horen. Als je 50 euro leefgeld hebt en je moet ook nog carnavalskleren kopen, dan kun je geen boodschappen meer doen."

Maar ook voor volwassenen zijn er gratis carnavalskostuums. Danielle Coppens heeft een mooie heksenoutfit gekozen." Ik vind het wel leuk om een dagje weg te gaan met carnaval maar het blijft duur. Ik weet niet of mensen er echt voor sparen. Ik ga hooguit een of twee dagen en dan houdt het op. Dat vind ik al veel."

Feest voor iedereen

Martijn Embregts van de Tilburgse Carnavalsstichting vindt het mooi dat zoveel mensen hun 'pekske' hebben gedoneerd: "Carnaval zou een feest moeten zijn voor iedereen. De meesten hebben een doos vol met carnavalskleding op zolder staan, ze kopen elk jaar iets nieuws."

De stichting heeft ook nog 50 kaartjes voor het Teukefist aan de Quietcommunity gegeven. Met een kaartje en consumptiebonnen hebben ook de Quietkinderen een leuke carnaval.

Dinsdag zijn niet alle verzamelde carnavalspakken uitgedeeld. Er is nog veel over. Dat wordt deze week nog in de rest van de stad weggegeven.