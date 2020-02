Zoon verdacht van gewelddadige dood van vrouw (83) in Rosmalen

De dode vrouw (83) die donderdagnacht in een appartement aan de Burgemeester Mazairaclaan in Rosmalen werd gevonden, is mogelijk door haar zoon om het leven gebracht. De gearresteerde verdachte is een 57-jarige man uit Heeswijk-Dinther.

De man is donderdagnacht in het appartementencomplex aangehouden. De verdachte is de zoon van de overleden vrouw. Politie en het Openbaar Ministerie willen niets zeggen over een eventueel motief. "Wij gaan in het belang van het onderzoek niet in op de details", zegt een woordvoerder van de politie.

De verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaald heeft dat hij voorlopig vast blijft zitten.

