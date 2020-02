Meeblèren met carnavalskrakers in de taxi: Lanterfantje komt met Carpool Carnaoke!

Thomas, de Tilburgse dj van Lanterfantje, heeft een parodie op het populaire Amerikaanse tv-programma Carpool Karaoke in het leven geroepen: Carpool Carnaoke! Hij rijdt in zijn taxi de leukste carnavalszangers rond in aanloop naar het gezelligste feest van het jaar. En tijdens deze ritjes komt natuurlijk menig carnavalskraker voorbij om mee te blèren.

"Handjes, handjes. Bloemetjesgordijn!", klinkt er uit de luidsprekers van Thomas zijn carnavalsbolide. In de eerste aflevering stapt Lamme Frans in de wagen bij Thomas van Groningen, radiopresentator en dj bij Lanterfantje. Om de tijd door te komen onderweg naar de bestemming, luisteren en zingen de chauffeur en zijn gasten natuurlijk carnavalsmuziek.

Look a like

"Ik word al jaren aangesproken op mijn uiterlijk, dat ik als twee druppels water lijk op James Corden", legt Thomas uit. "Dat vind ik zelf wel meevallen. Maar ik ben een enorme fan van zijn programma's. Ik heb écht alle afleveringen van de Carpool Karaoke gezien. Ik ben een nóg grotere fan van carnavalsmuziek. En in aanloop naar het mooiste feestje van het jaar moest ik daar natuurlijk iets mee doen."

Het resultaat is een Brabantse carnavalsvariant op de populaire tv-serie: Carpool Carnaoke! Elke dag tot carnaval losbarst publiceert Thomas een nieuwe aflevering met een andere gast op zijn YouTube-kanaal. In de eerste aflevering brengt hij Lamme Frans naar zijn bestemming: de glasbak. "Hij is natuurlijk onmisbaar in het rijtje. Hij heeft met 'Handjes Handjes Bloemetjesgordijn' echt dé carnavalshit van het jaar", zegt Thomas.

Grote finale

In de tweede aflevering kijken we mee met het ritje van Johnny Purple. Daarin leren we onder meer dat we links moeten beginnen. "Johnny is een carnavalslegende. Zijn nummer 'Porseleinen Pony' is een van de beste carnavalsnummers van de afgelopen twintig jaar. De gasten in zijn carnavalsbolide van woensdag, donderdag en vrijdag zijn nog niet bekend. "Maar het belooft een grote finale, vrijdag!"

Waarschijnlijk wordt het een jaarlijks ritueel voor de dj van Lanterfantje, voor de carnavalseditie van Carpool Carnaoke! heeft hij Veul Gère al geboekt.