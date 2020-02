Frans Bauer zet alledaagse helden in het zonnetje

Frans Bauer zet hulpverleners in het zonnetje. (Foto: RTL)

FIJNAART -

Frans Bauer gaat na zijn reisavonturen in Argentinië iets heel anders doen op tv. In zijn nieuwe televisieprogramma ‘Goed voor elkaar’ ontmoet hij mensen die iets goeds doen voor de samenleving en zet hij ze in het zonnetje.