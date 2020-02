Wildplassers in de schijnwerpers bij de Grote Kerk: 'Dit hoort niet in Breda'

Plassen tegen de Grote Kerk in Breda, het gebeurt waarschijnlijk al net zo lang als de kerk oud is. Maar het is schadelijk voor het poreuze kalksteen en bovendien tamelijk smerig. Met carnaval voor de deur neemt de kerk nu maatregelen.

Jeffrey Steinfort, de beheerder van de Grote Kerk maakt iedere maandagochtend een rondje. "Na het weekend is het vaak het ergste", zegt hij. "Alles wat maar uit een menselijk lichaam kan komen, dat vind ik hier", lacht hij. Hij moet het daarna schoonspuiten met de brandslang.

Ook Egon van Gennip van café de Bruine Pij verbaast zich er meer en meer over. "Ik zie ze iedere zaterdagavond weer staan te pissen. Het is wel onze kerk hé, en daar zijn Bredanaars ontzettend trots op. Stop met zeiken tegen je grote trots", zegt hij.

'Hartstikke zonde'

En dat geplas tegen de kerk is nog slecht ook, want de kalksteen kan er niet tegen. "Het is heel schadelijk. Het zout van de urine trekt in de stenen", legt restauratie-architect Ben Massop uit. "Als dat droogt, kristalliseert het. Het drukt dan tegen stenen en voegen aan, wat voor flinke schade zorgt. Ook zorgt het voor flinke stankoverlast." Het monumentale gebouw en tevens de trots van Breda wordt op dit moment voor miljoenen euro's opgeknapt. "Dus dat is echt hartstikke zonde", zegt Steinfort.

Het zijn vooral de donkere hoekjes en nisjes rondom de kerk die de wildplassers over de streep trekken. Lekker uit het zicht tegen de kerk urineren, kan de gespannen blaas enorm opluchten. Maar of dat nog lukt deze carnaval is de vraag, want er hangen dit keer lampen met een sensor. "Die springen aan als je je ook maar in de buurt bevindt en dan sta je de vol in het licht", zegt Steinfort.

In de spotlights

"Zo hopen we de wildplasser te ontmoedigen, want iedereen ziet wat je staat te doen daar in de spotlights", zegt Marieke Wiegel, de fonkelnieuwe directeur van de Grote Kerk. "Carnaval is een prachtig feest, maar ga lekker plassen in de kroeg", zegt ze. Dat vindt ook Van Gennip. "Er zijn genoeg plaskruizen of plasgelegenheden buiten op straat." Dat wordt ook bevestigd door de gemeente, die echt zegt haar best te doen om voldoende urinoirs en toiletten te plaatsen.

Bovendien is het gewoon strafbaar. Op wildplassen staat een boete van 140 euro. Een boete die dan ook regelmatig uitgeschreven wordt. "De politiemensen die de 'horecadienst' hebben fietsen altijd langs de Grote Kerk. Ze weten precies waar de plekken zijn waar mensen staan. En er is een zerotolerancebeleid. Wie gepakt wordt, wordt altijd beboet", legt een woordvoerder uit.

"Ik hoop dat we het erover hebben en elkaar erop aanspreken en zo doorkrijgen dat dit niet meer kan", zegt Van Gennip. "We moeten gewoon beseffen dat het niet hoort in Breda.