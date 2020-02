Niet overal geld uit pinautomaat met carnaval

Ga je carnaval vieren? Zorg dan dat je niet droog komt te staan en dat je voldoende geld hebt voor een broodje bal of een frietje met. De geldautomaten zijn ook met carnaval gesloten tussen elf uur ’s avonds en zeven uur in de ochtend. Voor de late carnavalsvierders is het dus zaak om op tijd flappen te tappen of contactloos te betalen.

Dat laten woordvoerders van Rabobank en Geldmaat desgevraagd weten. Het carnaval was voor de banken geen reden om te schuiven met de openingstijden van de geldautomaten.

Golf van plofkraken

De sluitingstijd van de geldautomaten werd in december eind vorig jaar ingevoerd na een golf van plofkraken (71 in 2019) met zware explosieven. “De sluiting tijdens de nachtelijke uren is in principe een tijdelijke veiligheidsmaatregel. We werken aan een permanente oplossing waarbij het geld onbruikbaar wordt bij een plofkraak. Het duurt waarschijnlijk nog tot 2021 voordat het zover is”, zegt Bart van Leeuwen, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De banken overwegen wel om al eerder op honderd plaatsen in Nederland de geldautomaten pas om twee uur op slot te gooien. “Het gaat dan hoofdzakelijk om uitgaansgebieden waar het 's nachts druk is en nog veel wordt gepind. Waarschijnlijk gaat dat in vanaf 1 maart”, zegt van Leeuwen.