Longen van verongelukte Tilburgse Tim gedoneerd aan Italiaan met taaislijmziekte

De longen van de Tilburgse Tim, die in juli 2018 omkwam bij een ongeluk in St. Julians in Malta, zijn gedoneerd aan de destijds 36-jarige Italiaanse Francesco Pelz. "Hij kan weer lachen zonder buiten adem te raken."

Francesco Pelz - getrouwd met zijn Maltese partner Elisabeth Loss - heeft alles te danken aan de orgaandonor, schrijft Times Of Malta. Hij heeft taaislijmziekte. Voordat De Italiaan de longen Tim mocht ontvangen, kon hij niet zelfstandig zijn schoenen strikken of zichzelf aankleden. Hij had vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week een zuurstoftank nodig.

De Italiaan kreeg 8 juli 2018 een telefoontje van het transplantatieziekenhuis dat hij drie uur de tijd had om van zijn huis naar het gespecialiseerde ziekenhuis te rijden in Milaan. Daar wachtten doktoren op hem met de longen van Tim.

Geschept op de boulevard

Tim was kort daarvoor om het leven gekomen nadat hij op 6 juli bij een ongeluk in het nabijgelegen Malta werd geschept door een auto. Hij liep daar op een boulevard in St. Julian's toen het ongeluk gebeurde, in totaal raakten acht mensen gewond door de roekeloze automobilist.

Tim had op zijn identiteitskaart geschreven dat orgaandonor is. Zijn familie bevestigde snel dat zij akkoord gingen met donatie. Bij aankomst van Francesco in Milaan werd direct gekeken of de longen van de omgekomen Tilburger geschikt waren. Na een operatie van meer dan twaalf uur waren de longen van Tim gedoneerd aan Franceso.

Nieuwe sensaties

De volgende dag bleken de longen van Tim zo goed aan te slaan dat de Italiaan weer zelfstandig kon ademen. “Plotseling kon hij weer nieuwe sensaties ervaren, hij kon weer lachen zonder zijn adem te verliezen”, zegt zijn vrouw Elisabeth tegen de Maltese media.

Elisabeth: “Dankzij dit prachtige geschenk kunnen we weer aan een toekomst denken.” In Italië is het niet gebruikelijk om de naam van de donor vrij te geven aan de persoon die een orgaan ontvangt. “Als we iets tegen de familie mogen zeggen, is het: bedankt! Ook willen we op deze manier aandacht vragen voor orgaandonatie.”

