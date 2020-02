Chaos op A58 door ongeluk met meerdere voertuigen, weg is dicht

Tussen de afrit en het ongeluk is het verkeer ingesloten. Er zijn vier mensen gewond geraakt en er is een traumahelikopter opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens een omstander botste een vrachtwagen achterop een file. Zeker vijf auto's liepen schade op.

De ANWB adviseert mensen die naar Eindhoven moeten, om via de A65 richting Den Bosch te rijden en daarna via de A2 verder te gaan. Mensen die al in de file staan, moeten rekening houden met ongeveer 30 minuten vertraging.

Kijkersfile

In de andere richting is een kijkersfile ontstaan. Mensen moeten daar rekening houden met een kwartier vertraging.