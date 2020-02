Ongeluk op A58 met vijf voertuigen, weg weer vrij

OIRSCHOT -

De A58 richting Eindhoven is dinsdagavond rond zeven uur dicht gegaan vanwege een ernstig ongeluk met vijf voertuigen, waaronder een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Oirschot. Rond acht uur ging één rijstrook open. De weg was rond halftien weer in zijn geheel open.