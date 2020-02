À gauche, à droite! Dit is de verrassende andere kant van Rob Kemps van de Snollebollekes

Kemps beschrijft het allemaal in zijn nieuwe boek Randverschijnselen dat begin maart in de winkels ligt. Natuurlijk gaat de première als schrijver van Kemps ook over het wel en wee van de Snollebollekes. Maar Rob Kemps slaat ook een bladzijde om en laat zich in het boek van een andere kant zien.

Gids op begraafplaats

De meest opvallende onthulling in het boek is dat de zanger een fascinatie heeft voor de bekende begraafplaats Père-Lachaise in Parijs. Met enige regelmaat gidst hij daar mensen langs de laatste rustplaats van Jim Morrissen, Maria Callas, Edith Piaf en Gilbert Bécaud. In het boek verhaalt hij ook over zijn liefde voor de muziek van de Belgen Jacques Brel en charmezanger Eddy Wally met het ravenzwarte haar.