Zuster Veronica verstopte zich en ontsnapte aan gaskamer, maar toch overleefde ze de oorlog niet

Als de aartsbisschop in 1942 in alle katholieke kerken een protestbrief tegen de deportatie van Joden laat voorlezen, zijn de Duitsers in alle staten. Ze ontketenen een ware heksenjacht op katholieke Joden, dus ook op de broers en zussen Löb. Wies (kloosternaam Veronica), de jongste van de drie kloosterzussen, heeft tbc.

"Graag sta ik jullie allen af aan Jezus", met die woorden zwaait moeder Jenny haar zes kinderen uit als die vanaf eind jaren 20 een voor een hun intrek nemen in twee kloosters in Berkel-Enschot: abdij Koningshoeven voor de mannen en Koningsoord voor de vrouwen.

Een deel van het gezin Löb waarvan zes van de acht kinderen het klooster in gingen.

"Het was met vader Ludwig en moeder Jennny van Gelder een Joods gezin. Kort voor hun huwelijk in 1906 zijn ze echter uit volle overtuiging katholiek geworden. Dat is vrij uniek voor mensen van Joodse afkomst. Ook was het vrij bijzonder dat zes kinderen in het klooster terechtkwamen", vertelt Jack van der Sanden die de geschiedenis van de familie Löb goed kent.

De katholieke kerk in Nederland laat in juli 1942 de Duitse bezetter al weten dat het tegen met Jodenvervolging is en met name die van de katholieke Joden. De protestbrief die in de kerken wordt voorgelezen gooit olie op het vuur.

Van der Sanden: "Op 2 augustus vallen de Duitsers beide kloosters binnen. Eerst het vrouwenklooster en daarna zijn de mannen aan de beurt. De broers en zussen worden in een geblindeerd arrestantenbusje afgevoerd. "In het busje is het een vrolijk weerzien van broers en zussen die elkaar jaren niet hebben gezien. Alleen Veronica is er niet bij. Ze heeft zich verstopt en is ook te ziek om zich te melden."

Veronica Löb (foto: Brabant Remembers).

Voorafgaand aan de inval slaan de broers en zusters het advies om te vluchten in de wind. Ze schikken zich in hun lot. Bovendien dreigen de Duitsers tien paters te doden als ze niet meegaan. Van der Sanden: "Veronica heeft zich toen waarschijnlijk in de portierskamer verstopt." Met de broers en zussen van Veronica loopt het niet goed af. In het najaar van 1942 komen ze om het leven in een gaskamer in Auschwitz.

Veronica wordt nog zes keer door de Duitsers opgeroepen om zich te melden. Dat doet ze trouw, maar iedere keer mag ze weer gaan. De ene keer met hulp van de Joodse Raad, dan weer van een kloosterarts. Ook in Westerbork wordt ze na vijf dagen ontslagen. Van der Sanden: "Veronica belandt in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. In de week voor haar sterven gaat ze terug naar haar klooster in Berkel-Enschot. Op 1 augustus 1944 sterft ze aan de gevolgen van tbc. Drie maanden voor de bevrijding."

De grafzerken van Veronica Löb en haar zus Paula (Foto: Brabant Remembers).

Ludwig en Jenny Löb hadden nog een dochter, Paula. Ook zij was voorbestemd om het klooster in te gaan. Paula deed dat niet en is getrouwd. Paula woont nog jaren in Berkel-Enschot en sterft in 2004. Zij is enige overlevende van deze familie in de Tweede Wereldoorlog.

