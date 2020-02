Feyenoord-NAC razendsnel uitverkocht, halve finale ook op groot videoscherm in stadion Breda

NAC gaat op 5 maart in het eigen Bredase Rat Verlegh Stadion op groot scherm het bekerduel Feyenoord-NAC uitzenden voor supporters die geen kaartje hebben kunnen krijgen. De tickets voor de halve finale in de Rotterdamse Kuip waren voor NAC-aanhangers woensdag binnen luttele seconden uitverkocht.

De vraag is in Breda en omstreken erg groot naar kaartjes voor de halve finale Feyenoord-NAC in de Rotterdamse Kuip. De 1200 beschikbare tickets waren daarom in een handomdraai verkocht. Reden voor NAC om de teleurgestelde fans tegemoet te komen door in het eigen stadion een groot videoscherm weg te hangen en de wedstrijd uit te zenden.

Supporters die massaal naast de tickets grepen, kunnen niet alleen de wedstrijd volgen op 5 maart. NAC zorgt, in samenwerking met stadioncateraar NHG, ook dat er een dj en livemuziek is. Voor het evenement zijn 3750 kaarten beschikbaar en die kosten 6 euro per stuk.

Boze fans

Het evenement lijkt ook een tegemoetkoming aan de vele supporters die naast een kaartje hebben gegrepen. Velen zijn boos, zo valt uit de vele reacties op internet op te maken. Er is discussie over de manier waarop de kaarten verkocht zijn.