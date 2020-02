Andere tijden voor Mathieu van der Poel: 'Geen kwestie meer van mogen, maar van moeten'

Met overwinningen in Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race maakte Van der Poel snel naam op de weg. Ondanks die zeges is ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix duidelijk. "Mathieu moet deze week niks."

Factor geluk

Wielerjournalist Gio Lippens kijkt uit naar het voorjaar met Van der Poel. "Maar verwachten is iets anders dan hopen. Ik hoop dat hij de lijn weer kan voortzetten. Net als vorig wegseizoen. Grenzen verleggen. Hij heeft de klasse, hij heeft de motor. Maar je weet nooit waar zo’n groeispurt stopt."

Lars Boom was ook gemaakt voor Parijs-Roubaix, maar won hem nooit.

Toch heeft Lippens wel een paar cirkeltjes in de agenda gezet. "Ik ben heel benieuwd naar zijn Italiaanse koersen: Strade Bianche en Milaan-San Remo. Ik ben niet verbaasd wanneer hij daar gaat stunten. En in april heb ik Parijs-Roubaix omcirkeld. Het zou een koers moeten zijn die op zijn lijf is geschreven. Maar de factor geluk speelt daar ook mee. Dan denk ik ook nog even aan Lars Boom die gemaakt was voor die koers, maar hem nooit won."

Van der Poel wint veel op verschillende disciplines. De vraag is of er fysiek ook een grens is aan wat hij kan presteren? "Fysiek lijkt hij het allemaal aan te kunnen, maar ooit zal hij tegen een grens aanlopen op dat gebied. Het is te hopen dat hij of zijn omgeving dat zelf voelt aankomen. Dat hij niet als Marianne Vos tegen de muur loopt. Maar voorlopig zie ik dat gevaar bij hem niet", zegt Lippens.

'Overal favoriet'

Wielerkenner Thijs Zonneveld: "Vorig jaar was het een kwestie van mogen. Maar nu zal hij moeten. Het verwachtingspatroon is heel erg hoog. Eigenlijk is hij in elke klassieker waar hij aan de start staat ook meteen favoriet."

'Mathieu van der Poel had het in het begin van het crossseizoen zwaar'

Op de weg zal Van der Poel honderd procent moeten zijn. Ook omdat het peloton nu anders naar hem kijkt, verwacht Zonneveld. "Als hij op deze manier blijft rijden, dan wordt er alleen maar meer naar hem gekeken. Dan gaan ploegen ook de tactiek aanpassen aan Van der Poel. Ploegen gaan er alles aan doen om Van der Poel te ontregelen."

"Er wordt zeker anders naar hem gekeken, maar dat was vorig wegseizoen ook al zo", vult Lippens aan. "Maar ik vrees voor de rest dat ze mogen verzinnen wat ze willen, maar dat een fitte en gretige Van der Poel moeilijk te kloppen is."

Van der Poel is misschien het meest te vergelijken met Peter Sagan. Verder zijn er van de gevestigde orde weinig renners die hetzelfde doen. "Julian Alaphilippe misschien. Die vertrekt in een koers ook wanneer hij wil, wacht niet", geeft Zonneveld aan. "Bij de jongere generatie zie je overigens wel meer renners die dat doen. Renners als Remco Evenepoel en Tadej Pogačar bijvoorbeeld. Ze kijken niet op tegen de oudere generatie. Ze maken de koers. Zoals Van der Poel dat ook doet, op een tamelijk bizarre en indrukwekkende manier. Dat is een leuke nieuwe wending in het wielrennen en dat zorgt ervoor dat wedstrijden leuk en interessant zijn."