Eetbare confetti als oplossing voor carnavalsvervuiling

Het publiek verrassen met een confettikanon op je carnavalswagen? Voor de grap een 'partypopper' over iemand leegschieten? Confetti mag er dan gezellig uitzien, de natuur vindt al die snippertjes geen feest. Plastic snippers zijn natuurlijk uit den boze, maar ook papieren confetti bevat vaak een plastic laagje omdat het gemaakt wordt van covers van tijdschriften. Maar nu is er een alternatief: eetbare confetti, die ook nog eens composteerbaar is.

“Confetti buiten wegschieten”, moeten we volgens zwerfafvalcoach René Rövekamp ‘echt niet willen’. “De snippers komen nooit meer uit het milieu, want die krijg je niet opgeraapt. Ze komen in het water terecht of waaien mijlenver weg. Daar hebben we niks aan. Generaties na ons hebben hier nog last van.” Bovendien verstopt de confetti ook onze waterzuiveringsinstallaties.

Tijd voor een alternatief dus, dacht Ida van Esch van Candy Converters. “Ik werkte aan een eetbare scheurkalender van snoeppapier”, vertelt Ida “Daar blijft veel snijafval van over. Toen dacht ik: wat kan ik daarmee doen? Ik ben in gesprek gegaan met de fabriek waar ik het snoeppapier van afneem. Zij bleken de restanten weg te gooien of aan veebedrijven te geven die het mengen met het veevoer. Zonde, want het is nog steeds geschikt voor menselijke consumptie. Zo ontstond het idee om er confetti van te maken.”

Je hoeft de confetti niet meer uit je bier te vissen.

De eetbare confetti is gemaakt van aardappelzetmeel, water, olie, zoetstof en kleurstof. Het is daardoor biologisch afbreekbaar en laat geen microplastics achter in het milieu. “Stel dat deze confetti je plantsoen in waait, dan is het weg na een regenbuitje”, zegt Ina. Of zoals wij meteen bedenken: je hoeft de confetti niet meer uit je bier te vissen.

Mocht je de composteerbare confetti nog een stap te ver vinden gaan, dan raadt Ina je sowieso aan om zo min mogelijk te gebruiken. "Je zou ook confetti kunnen maken van bloemblaadjes, maar dat is misschien wat kostbaar en kost veel tijd. Of meel strooien, maar dat wordt denk ik ook een vieze boel..."

