Op de Akkerlaan in Waalwijk is woensdagochtend een 68-jarige fietser geschept door een automobilist van 82. Dat meldt de politie.

De fietser raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is van de 82-jarige bestuurder raakte flink beschadigd. De voorruit is vernield.