We drinken meer alcoholvrij bier, maar of we met carnaval nuchter gaan feesten...

Alcoholvrij bier is bezig aan een opmars. Volgens Nederlandse Brouwers werd er in 2018 vijf keer zoveel alcoholvrij bier gedronken als in 2010: een stijging van 12,5 miljoen liter in naar 63,8 miljoen liter. Maar hoe populair is alcoholvrij bier tijdens carnaval? Met zijn allen aan het bier zonder of zuipen we gewoon bier met alcohol?

"Bier en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt zowel voor bier met als zonder alcohol", zegt Wilco Heiwegen van brouwerij AB InBev. dat onder meer Dommelsch en Jupiler maakt.

"We zien dat alcoholvrij bier tijdens carnaval echt in de lift zit en er tegenwoordig helemaal bij hoort. Voor dit jaar hebben horecaondernemers bijna 30 procent meer alcoholvrij bier ingekocht dan gemiddeld in andere maanden. Dit beeld zagen we vorig jaar ook. We verwachten dan ook dat de categorie 0,0 procent blijft groeien."

'Een hype'

Toch lijkt de vraag naar alcoholvrij bier niet overal zo groot te zijn. In Hotel Pullman Eindhoven Cocagne, waar 3 Uurkes Vurraf wordt gehouden, zien ze het hele jaar door wel dat alcoholvrij bier populairder wordt. "Maar met carnaval gaan mensen voor een normaal biertje", aldus Jurriaan van der Valk. "Het is echt een hype."

Ook Joey Engelen van Van Asch Horeca in Breda zet er zijn vraagtekens bij. "We weten van vorig jaar dat er vraag naar zal zijn, dus bieden we het aan. Vorig jaar hadden we maar één soort alcoholvrij bier, dit jaar hebben we meerdere merken ingekocht. Toch is de hoeveelheid alcoholvrij bier dat we hebben ingekocht niets in vergelijking met normaal bier.

Betere smaak en bewustere keuzes

"De groeiende vraag naar alcoholvrij bier is te verklaren doordat brouwers investeren in dat product", zegt Wilco. "Daardoor zijn de kwaliteit en de smaak beter geworden en kiezen consumenten er vaker voor. Ook zien we een gezondheidstrend, consumenten gaan verantwoordelijker om met alcohol. Mensen willen wel bier drinken, maar soms geen alcohol. Dan gaan ze op zoek naar een alternatief."