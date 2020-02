Breda wilde start en finish zijn in de Vuelta en wist Eindhoven als optie van tafel te krijgen

Op verzoek van de gemeente Breda is Eindhoven niet gepolst of het start- of finishplaats voor een etappe van wielerwedstrijd Ronde van Spanje wilde worden. Dit gebeurde mede omdat Eindhoven ‘geen specifieke wielerhistorie' zou hebben. Dat valt op te maken uit documenten die door Omroep Brabant zijn opgevraagd.

Eind 2017 boog een stuurgroep zich over de start- en finishplaatsen van de eerste drie etappes in Nederland. In deze stuurgroep zaten vertegenwoordigers van de gemeenten Breda en Utrecht en de provincies Noord-Brabant en Utrecht.

Er werd uitgegaan van:

13 augustus: ploegenpresentatie in Utrecht,

14 augustus: eerste etappe, ploegentijdrit door Utrecht,

15 augustus: tweede etappe Utrecht-Den Bosch,

16 augustus: derde etappe, een aantal opties zoals Eindhoven-Breda en Breda-Breda.

Namens Breda waren daar de inmiddels oud-wethouder Paul de Beer en een ambtenaar bij. Deze delegatie had sterk de voorkeur voor een derde etappe met start en finish in Breda. Redenen hiervoor zijn de investering van de gemeente, de 'reclame' voor de stad en het feit dat Eindhoven 'geen specifieke wielerhistorie' heeft.

De voormalige Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels wilde het evenement juist wel over meerdere Brabantse steden spreiden. Er werd voorgesteld dat de gemeente Breda met de provincie zou overleggen. Maar Breda wist het voor elkaar te krijgen dat bij de volgende vergadering alleen Breda-Breda nog op tafel lag. Er kwamen dan ook nooit gesprekken met ambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Huidig sportwethouder in Breda, Daan Quaars, wijst in een reactie vooral op de ‘enorme wielerhistorie’ van West-Brabant. “We hebben hier de Acht van Chaam, Draai van de Kaai en uit de regio komen enkele grote renners. Mathieu Hermans bijvoorbeeld, die etappes won in de Ronde van Spanje en Frankrijk, woont hier nog altijd.”

We kijken altijd: wat wordt er gevraagd en wat levert het op?

De Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers betwist dat zijn stad geen wielerhistorie heeft: “Vorig jaar deed de ZLM Tour Eindhoven nog aan. Met Velocity Ladies Eindhoven hebben we bovendien de eerste dameswielerclub van Nederland."

Desondanks voelde Eindhoven zich volgens Steenbakkers toch niet geroepen een rol te spelen bij de organisatie van de Ronde van Spanje. “De sportfocus van de gemeente Eindhoven ligt op zwemmen, hockey en urban sports. Daarop richten we ons nadrukkelijk met grote evenementen.”

De Ronde van Spanje is volgens Steenbakkers ‘een buitencategorie-evenement’. “We kijken altijd: wat wordt er gevraagd en wat levert het op? Er is een afweging gemaakt en er is besloten om het niet te doen”, zegt de wethouder. Hij zegt wel blij te zijn dat de Ronde van Spanje naar Brabant gehaald is. “Als Statenlid heb ik daar destijds ook voor gepleit. Ik ben blij dat dat gelukt is.”

Ploegenpresentatie misgelopen

Het gemeentebestuur van Breda deed ook een gooi naar de ploegenpresentatie, de avond voor de start van de Ronde van Spanje. Alle deelnemende teams en renners worden dan op een podium voorgesteld aan naar schatting 20.000 belangstellenden.

Breda ving echter bot, vooral omdat de wielerkoers een dag later in Utrecht van start gaat. "Verplaatsing van organisatie en ploegen naar Breda is omwille van voorbereidingen niet wenselijk", staat in een verslag van de stuurgroep. Wethouder Quaars heeft daar vrede mee: “We zijn blij met het geboekte eindresultaat. Ik begrijp heel goed dat de presentatie in Utrecht plaatsvindt.”

De Nederlandse projectorganisatie werkt met een begroting van 14,4 miljoen euro:

Het bedrijfsleven betaalt 5,5 miljoen,

De provincie en gemeente Breda betalen elk 950.000 euro,

Gemeente Den Bosch betaalt drie ton.

Om het bedrijfsleven enthousiast te maken, organiseerde de provincie een groot diner voor potentiële geldschieters. Aanvankelijk waren er zorgen over de financiële voortgang, maar volgens de Nederlandse projectorganisatie La Vuelta Holanda verliep het uiteindelijk 'heel soepel'.