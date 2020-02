Giftige nafta stroomt uit kapotte oliepijpleiding in Haaren

Een oliepijpleiding aan de Oisterwijksedreef in Haaren is woensdagmiddag lek geraakt. Hierdoor stroomt nu giftige nafta naar buiten.

Het lek is ontstaan in de buurt van kasteel Nemelaer. Daar worden een aantal bomen gerooid. Of dat ook de oorzaak is van de lekkage is niet duidelijk. Het is ook niet bekend welke gevolgen het lek heeft voor het milieu.

De brandweer heeft de directe omgeving afgezet en metingen uitgevoerd. Er is een reparatieploeg onderweg. Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden enkele uren in beslag nemen.

Brandweerlieden hebben in de omliggende sloten drijvende dammen gebouwd om te voorkomen dat de nafta zich via het oppervlaktewater verspreidt. De hulpdiensten hebben de Belversedijk afgezet. Het verkeer tussen Haaren en Boxtel wordt omgeleid.

De getroffen pijpleiding loopt van Rotterdam naar Venlo. Nafta wordt hoofdzakelijk gebruikt om olieproducten om te zetten in bruikbare grondstoffen voor de productie van onder meer plastics, geneesmiddelen, insecticiden, meststoffen en voedingsmiddelen.