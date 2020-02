CM.com dat ervoor zorgt dat jij kunt stemmen tijdens The Voice, gaat naar de beurs

Vier maanden geleden werd de beursgang van het bedrijf op het laatste moment uitgesteld, wegens 'ongunstige omstandigheden'. Maar vrijdag gebeurt het alsnog.

De meeste mensen zal de naam CM.com alleen maar wat zeggen als shirtsponsor van voetbalclub NAC, maar eigenlijk hebben we er indirect veel mee te maken. Ook de digitale communicatie achter Thuisbezorgd.nl of het stemmen bij het Bloemencorso in Zundert of The Voice of Holland gebeurt allemaal via de computernetwerken van CM.com.

Waarom CM.com naar de beurs gaat wordt uitgelegd in de video:

Met de beursgang zet het bedrijf miljoenen aandelen te koop. Door de opbrengst krijgt CM.com veel extra geld in de la, waardoor het verder kan groeien. Daar staat wel tegenover dat de aandeelhouders een stem krijgen in de ontwikkeling van het bedrijf.

Voorwaarden

Niet elk bedrijf kan zomaar een notering aan de Amsterdamse beurs krijgen: daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo onderzoekt een onafhankelijke instantie bekijkt of de bedrijfsvoering goed is en de toekomstvisie realistisch. Het bedrijf moet langer dan 5 jaar bestaan, een eigen vermogen hebben van minimaal vijf miljoen euro en er moet de afgelopen vijf jaar minstens drie keer winst zijn gemaakt.