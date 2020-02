Lenny Kuhr opnieuw te bewonderen op Eurovisie Songfestival

"Ik denk dat het mooi gaat worden", vertelt Kuhr aan de telefoon. De artieste uit Eindhoven zit deze woensdagavond in een Hilversumse studio. Ze bereidt zich voor op een gesprek aan tafel van het tv-programma Op1. Daar zal ze uitweiden over haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Al te veel kan ze niet verklappen, want alles gaat in nauw overleg met de Rotterdamse organisatie. Een ding is zeker, ze kijkt uit naar een hernieuwde kennismaking met het songfestival.

Vertrouwd

Hoe dat voelt, zoveel jaren nadat ze in 1969 zelf won met het lied De Troubadour? "Eigenlijk heel vertrouwd", bekent ze. "Een paar weken geleden stond ik met het lied nog in de Ziggodome. Hoe groot een podium is, vind ik niet zo belangrijk. Het hoort erbij. Het heeft een andere impact dan kleine zaaltjes. Maar groot of klein, ze zijn me beiden dierbaar."

Ding-a-Dong

Behalve Kuhr, treedt ook Getty Kaspers in Rotterdam op. Zij won met haar groep Teach-In voor Nederland in 1975 het Eurovisiesongfestival, met het lied Ding-a-Dong. Mogelijk zullen ook andere winnaars van het Eurovisie Songfestival meedoen.

De organisatie laat doorschemeren dat de optredens deels in Ahoy en deels op beroemde locaties in Rotterdam plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival vindt op 12, 14 en 16 mei plaats in de Ahoy in Rotterdam, nadat Duncan Laurence vorig jaar wist te winnen met zijn lied Arcade.