Ook voor inbrekers is carnaval feest: 'Opletten geblaozen!'

Als hele dorpen of steden uitlopen voor de plaatselijke optocht of staan te hossen in de kroeg, slaan inbrekers juist hun slag. Tijdens carnaval wordt er in Brabant namelijk opvallend vaak ingebroken. In de grote steden neemt het risico op een inbraak zelfs met meer dan zeventig procent toe, zegt verzekeraar Interpolis.

Het is daarom opletten ‘geblaozen’, aldus de verzekeraar. In onze provincie ligt het aantal inbraken tijdens carnaval gemiddeld 22 procent hoger dan in de week voor en na carnaval. Van alle steden in het zuiden van het land piekt het aantal inbraken het meest in Breda (oftewel Kielegat).

Per dag wordt er in de zuidelijke provincies tijdens carnaval negentien keer per dag ingebroken. Dat komt omdat er veel meer mensen van huis zijn.

Extra opletten

Sommige dorpen of steden lopen letterlijk leeg tijdens de grote optocht of andere feestelijkheden. "Dit zijn momenten om alert op te zijn als je van huis gaat", zo luidt het advies. "Denk er ook aan de deur dicht te houden, als de optocht bij jou door de straat komt en je voor de deur staat. Iemand is zo naar binnen en weer naar buiten geglipt. Zijn je buren geen carnavalsvierder? Vraag ze gerust een extra oogje in het zeil te houden."