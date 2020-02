Man rijdt opnieuw met bijna 200 over A16, weer rijbewijs kwijt

Een man moest woensdagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te hard had gereden op de A16 bij Breda. Agenten zagen de man rijden met 192 kilometer per uur.

Bij een overschrijding van de maximum snelheid met 50 kilometer per uur of meer wordt het rijbewijs afgepakt. Toen agenten de man aanhielden, bleek dat hij net weer een week zijn rijbewijs terughad. In december werd zijn rijbewijs, op dezelfde plek, na ongeveer dezelfde snelheidsovertreding ook al in beslag genomen.

Straf

De 22-jarige bestuurder had tevens nog een gevangenisstraf openstaan van tien dagen. Daarnaast is hij aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR.