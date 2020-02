Gewapende overval op Aldi in Hilvarenbeek, twee daders op de vlucht

Twee mannen hebben rond kwart over zeven de Aldi overvallen in Hilvarenbeek.

De mannen drongen de supermarkt aan de Bloemenstraat binnen via de laad- en losdeur aan de achterkant en bedreigden het personeel met wapens. Het is nog niet bekend wat er buit is gemaakt.

Na de overval zijn de mannen in een donkerkleurige auto weggereden.

Bij de Aldi aan de Bloemenstraat staan drie politiewagens. In en rond Hilvarenbeek rijden agenten rond in politieauto's en op motoren, op zoek naar de overvallers.

Veel overvallen op de Aldi

De laatste tijd zijn er opvallend veel overvallen op vestigingen van de Aldi. In Goirle en Tilburg werd vorige week een Aldi overvallen.