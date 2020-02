Crash weerhoudt Olaf Harmsen niet van deelname aan nieuwe Dakar Rally

Sommige mensen zullen Olaf Harmsen voor gek verklaren dat hij weer meedoet aan de Dakar Rally. In de derde etappe van de afgelopen editie, waarin hij debuteerde, kwam de motorcoureur namelijk zwaar ten val. Hij ging daarbij knock-out en werd met een helikopter gewond naar een Saoedisch ziekenhuis afgevoerd.

Gevolgen van de crash

"Ik kan me van de crash niets meer herinneren", zo vertelt Harmsen over het ongeluk op 7 januari. "Maar ik had een diepe, opengescheurde wond in mijn bovenbeen, een gebroken neus, twee gebroken ribben en een hersenschudding."

Bekijk hier de video met motorcoureur Olaf Harmsen die ook volgend jaar weer de Dakar Rally rijdt.

Toch weer naar de Dakar Rally

De Bosschenaar heeft nu, zes weken later, nog altijd een beetje last van zijn been en slaapt nog steeds meer dan normaal. Maar dat gaat over en sinds kort traint hij ook alweer in de sportschool met zijn personal coach Wesley van Veghel. Want voor Olaf is de beslissing niet moeilijk om volgend jaar opnieuw een poging te wagen de finish te halen van de Dakar Rally. De afspraken daarover zijn al gemaakt met het Bas Dakar Team van Boekelnaar Bart van der Velden.

"Ja, gelukkig kan ik er volgend jaar weer bij zijn", zegt Olaf monter. "Ik vind het gewoon ontzettend mooi om te doen. En ik wil de Dakar Rally uitrijden. Ik ben er aan begonnen en het ook afmaken op een manier die naar mijn zin is. Ik ben ook niet echt geschrokken van de crash, want het is niet de eerste keer dat ik val. De gevaren van Dakar zijn ook geen verrassing."

Geschrokken van overlijden Edwin Straver

Geschrokken is Olaf Harmsen wel van de de twee motorcoureurs die na hem zijn gecrasht in de Dakar Rally en zijn overleden. Het betreft de Portugees Paulo Gonçalves en vooral ook de Brabander Edwin Straver. "Dat is keihard, zeker ook omdat Edwin een erg verstandige rijder was. Dat is heel pijnlijk. Blessures horen er bij, maar overlijden liever niet. Edwin is met een langzame snelheid heel ongelukkig gevallen en heeft ontzettende pech gehad."

'Een motorsporter hoef je het niet uit te leggen'

Maar ook die gebeurtenissen weerhouden Harmsen dus niet om opnieuw deel te nemen aan de zwaarste rally ter wereld. "Mensen die dat niet begrijpen zijn dezelfde mensen die niet begrijpen waarom ik in eerste instantie al mee doe. Maar een motorsporter hoef je het niet uit te leggen. Aan iemand die het niet begrijpt, is het niet uit te leggen. Dat is niet over te brengen. Dat zit in je of dat zit niet in je. En in mij zit het."

Klaarstomen voor nieuwe Dakar Rally

Wesley van Veghel, de personal coach van Harmsen, was erbij in Saoedi-Arabië en begrijpt wel dat die terug wil naar Saoedi-Arabië om de klus te klaren. "De crash was best heftig", zegt hij terugblikkend. "Heel intens en best emotioneel. Je ziet het verdriet bij iemand in de ogen die er een jaar naar toe heeft geleefd. Ik verklaar hem daarom zeker niet voor gek, want het is een droom die uitkomt als hij de Dakar Rally uitrijdt."

De training daarvoor is inmiddels dus weer begonnen. "Ik ga hem weer een jaar afknijpen, ja", aldus Van Veghel lachend.