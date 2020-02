Zeikmeikenrijk heeft zijn eigen 3 Uurkes, maar dan met een orkest

Langzaam druppelen mensen met grote tassen binnen in het Multifunctioneel Centrum Oelbroeck. Tuba's, fagotten en trombones worden uitgepakt. Vanuit een zijdeur worden stapels gele stoeltjes de ruimte binnengereden. Binnen tien minuten zit er een voltallig orkest, worstelend met bladmuziek en Ipads.

D'n Uutlaot

Voor de derde keer wordt 'Zing a Long uut Ouw Lief' georganiseerd. Marc Thijssen is blij dat dat kan. Het dorp is er blijkbaar voor te porren. "Muziekvereniging Sint Cecilia en carnavalsvereniging D'n Uutlaot hebben de handen ineengeslagen en dat werkt. De mensen vinden dit gewoon mooi", vertelt hij trots.

Dat de inwoners van Sint Anthonis het mooi vinden is niet zo gek. Sint Cecilia bestaat naast een grote groep kundige amateurmusici ook uit professionals. De arrangementen van de echte meezingers klinken dan ook als een klok. Tel daarbij op dat alle muzikanten, zangers en dansers uit Sint Anthonis komen. Dat maakt een dorp trots.

'Feestje van kwaliteit'

"Sint Tunnis is van oorsprong natuurlijk een heel artistiek dorp", zegt Marc Thijssen. "Daarom vinden we ook dat we dit heel goed moeten neerzetten. We moeten het serieus aanpakken. Een feestje bouwen is leuk, maar dan wel een feestje van kwaliteit." Daarom wordt er ook veelvuldig gerepeteerd. Zaterdag moet alles staan als een huis.

Het meezingfestijn in Sint Anthonis is voor jong en oud

Dat het meezingfestijn een succes is, blijkt ook uit de 'jonge aanwas'. Waren de twintigers bij de eerste editie nog ver te zoeken, inmiddels spelen jonge muzikanten mee en ook bij de zangers hebben zich jonge mensen gemeld, zoals Koen (20). Hij werd samen met Siebe, ook 20, gevraagd om mee te doen.

Jonge garde

"Ik maak zelf ook muziek. Om het dorpse leven nieuw leven in te blazen moet je zelf ook gewoon meedoen. Zo raakt de jeugd vanzelf meer betrokken", zegt Koen. "Het is toch bijzonder, iedereen komt uit Sint Anthonis en dat is zó gezellig." Ook wordt er met de repetities rekening gehouden met de jonge garde. Op zaterdag zijn de repetities eerder afgelopen zodat je jongelui met hun vrienden gewoon nog even naar de kroeg kunnen.

Zo zal de zaterdag er voor Koen ook uitzien. "Eerst even goed mijn best doen bij de 'Zing a Long' en daarna bier drinken met mijn vrienden in de grote feesttent in het dorp."

Nog drie dagen feest

Na het optreden in het MFC Oelbroeck is het ook in Sint Anthonis nog drie dagen feest. "Een paar dagen waarop we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan", zegt Marc Thijssen. "Het is een gedachte en een gevoel. Ondanks je pakje, je masker een paar dagen jezelf zijn."

De voorstelling 'Zing a Long Uut Ouw Lief' begint zaterdag 22 februari om 19.30 in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis.

Voor het evenement zijn nog kaarten te koop.