Trouwambtenaren moeten aan de bak, Brabantse koppels zeggen ‘ja’ tegen 20-02-2020

Een klein beetje zenuwachtig is Pim wel, maar: "Ik laat het maar gewoon gebeuren", vertelt 'ie. De datum om vandaag te trouwen heeft hij heel bewust gekozen. "Dat was geen ongeluk." En zo'n dag met heel veel tweeën is natuurlijk makkelijk te onthouden...

Ook in Breda is het donderdag op de Grote Markt een komen en gaan van bruidsparen. In de trouwzaal van het gemeentehuis beloven acht stellen elkaar ‘eeuwige trouw’. Dat is één stel meer dan op het gemeentehuis in Eindhoven. “We hebben gelukkig niemand te hoeven afwijzen. Deze stormloop op een bijzondere trouwdatum hadden we voor het laatst op 12-12-2012”, laat een woordvoerder weten. In Helmond en in Tilburg staan donderdag twee huwelijken op de rol.

20.02 uur

Ook voor Dirk en zijn partner Evert uit Tilburg is 20-02-2020 een bijzondere trouwdatum. "Ik heb hem vorig jaar in maart gevraagd. We hebben voor deze datum gekozen omdat we dan precies tien jaar bij elkaar zijn", vertelt Dirk in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Verder heeft het stel niets met getallen, zegt Evert. Nou vooruit eentje dan: het stel geeft elkaar het jawoord precies om 20.02 uur.