Felle brand verwoest rijtjeshuis in Tilburg

De bewoners. moeder en twee kinderen, van het huis wisten op tijd naar buiten te komen. De brand woedde aan de achterkant van het huis, onder meer op de eerste verdieping. Volgens een omstander is het huis zwaar beschadigd en voorlopig niet bewoonbaar.

De brandweer was onder meer met een hoogwerker aanwezig om het vuur te bestrijden. Het sein brand meester werd om kwart voor een gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.