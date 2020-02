Simpel maar geniaal, de Dongense kabelgoottegel voor elektrische auto's

Dongenaar Armand Hermans nam het initiatief. Hij heeft geen oprit waar hij zijn auto op kon laden, dus moest hij zijn auto een paar honderd meter verderop parkeren. Hij wilde die eigenlijk met zijn eigen zonnepanelen opladen, maar een kabel die over de weg hangt was voor hem geen optie. Een nieuwe tegel ontwikkelen wél. Daarvoor klopte hij aan bij de gemeente.

Bekijk de video voor de slimme oplossing van Armand

Dongense samenwerking

"Hij is gemaakt van zelfverdichtend beton en ingestort rubber", legt projectleider Bertjan Geelhoed uit. Ook hij woont in Dongen. Het idee was simpel, maar er kwamen heel wat dingen bij kijken. "Het belangrijkste was het gebruiksgemak en ook de veiligheid voor op het trottoir, dat mensen daar bijvoorbeeld niet over struikelen."

Om tot de perfecte tegel te komen, werden eerst een aantal andere varianten uitgetest. "We zijn begonnen met een dertig bij dertig tegel met een uitsparing, die was niet afgedicht en dat vonden wij een nadeel", vertelt Geelhoed over dat proces. Dus ontwikkelden ze de tegel door. Daar werden ook de stratenmakers bij betrokken. "Zij kwamen met een kleiner formaat dan we in eerste instantie hadden."

Nog even geduld

De tegel zoals hij er nu ligt is nog steeds een prototype, de laatste testen moeten nog gedaan worden. Hij ligt er bewust in de winter om te kijken hoe de tegel reageert op regen en sneeuw. Ook werd met vuurwerk gekeken of de tegel 'hufterproof' is. Die test werd goed doorstaan.

Tevreden kijkt Geelhoed naar de uitkomst, waar volgens hem veel potentie in zit om op andere plaatsen in het land gelegd te worden. "Ik ben absoluut trots, altijd. Zeker dat hij in Dongen ligt."

Die trots straalt ook van Dongense wethouder Petra Lepolder af. "Een Dongense projectontwikkelaar, een Dongense ambtenaar en vooral een Dongense inwoner die met een geniaal idee is gekomen." Of straks meer Dongenaren zo'n goot aan kunnen vragen is nog even afwachten. "Het is nu nog handwerk en de bal ligt bij de leverancier. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk over de openbare ruimte dus eventuele aanvragen zullen via ons moeten lopen."