Jongeren uit Tilburg en Loon op Zand worden het vaakst naar Bureau Halt gestuurd [KAARTJE]

In Tilburg en Loon op Zand werden in 2019 zo’n dertig op de duizend jongeren naar Bureau Halt gestuurd. Daarmee staan de twee plaatsen gezamenlijk op plaats 1 van Nederland. Dat klinkt misschien negatief, maar het betekent niet per definitie dat de Tilburgse jongeren steeds crimineler worden.

Bureau Halt heeft het doel om kleine vergrijpen zoals diefstal, overlast en schoolverzuim snel af te doen, vaak zodat jongeren geen strafblad krijgen. Dat er in 2019 meer jongeren naar Halt zijn gestuurd dan in 2018, betekent niet meteen dat er meer incidenten plaatsvinden.

Een van oorzaken voor de stijging, is juist dat de officier van justitie steeds vaker kiest om first offenders niet te veroordelen via het jeugdstrafrecht, maar naar Halt stuurt. Op die manier is de kans groter dat jongeren een blanco strafblad houden.

Bekijk per gemeente hoeveel jongeren er naar Halt zijn gestuurd (Bron: Localfocus). Tekst gaat verder onder het kaartje.

BOA's

Ook het optreden van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), speelt een rol bij de toename van het aantal Halt-zaken. Zij mogen minderjarige jongeren direct doorverwijzen naar Halt voor bijvoorbeeld drankbezit en openbaar dronkenschap. Op grotere evenementen zoals kermis of carnaval, kan Halt met toestemming van de gemeente een speciaal Halt-loket neerzetten om de eerste aangehouden jongeren meteen op te vangen.

Bureau Halt kan geen verklaring geven voor het feit dat Tilburg en Loon op Zand de lijst aanvoeren.