Zwakbegaafde vrouw gedwongen tot prostitutie: drie jaar cel

Het Paleis van Justitie in Den Bosch (archieffoto).

DEN BOSCH -

Een dertigjarige vrouw uit Valkenswaard moet drie jaar de cel in, omdat zij een verstandelijk beperkte vrouw tot prostitutie dwong. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch donderdag. De vrouw waste de opbrengsten wit en dealde daarnaast in cocaïne met haar partner.