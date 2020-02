Breng snel je stem uit op dé carnavalshit van 2020: de Kies je Kraker-stembussen gaan bijna sluiten

Welk nummer is volgens jou dé carnavalshit van 2020? Stem op jouw favoriet bij de Kies je Kraker-verkiezing. En heb je dat nog niet gedaan, dan moet je opschieten. Want donderdagavond om acht uur gaan de digitale stembussen op slot.

De wedstrijd startte dit jaar met een vernieuwde stemprocedure. Van de 33 gekozen nummers vielen er in week twee namelijk 22 af. De teller ging terug naar de nul en de overgebleven nummers hadden weer evenveel kans. En van die elf nummers zijn er maar liefst twee doorgekomen met een Wildcard. Net als vorig jaar heeft het publiek door middel van wilcards zelf drie nummers mogen kiezen.

Er zijn dus nog elf nummers in de running voor die ene titel: dé Kies Je Kraker Trofee van 2020. Op dit moment is er zelfs al een gouden top vijf bekend. Daar staan de nummers in waar tot nu toe het meest op gestemd is. Als je nog wil stemmen, doe dat dan hier.

De winnaar van Kies je Kraker 2020, wordt vrijdagmiddag tijdens Drie Uurkes Vurraf bekend gemaakt. Vorig jaar ging het goud naar Veul gère met Stripke Veur.

De top vijf in willekeurige volgorde:

CV De Kòljakkers - Mèn Nie Bèlle!

Lamme Frans - Handjes handjes bloemetjesgordijn

Moster na de Maaltijd (Wildcard) - Blij in de rij

Peter Selie - Hoemoes dà òk alweer

Veul gère - Un Lekker Delleke