Klimmen in Klimrijk? Dat kost je een vogelhuisje

Heel Brabant stond vorig jaar op zijn kop door de processierups. Klimpark Klimrijk in Veldhoven wil de problemen dit jaar voor zijn en komt met een win-winactie. Wie met een vogelhuisje naar het park komt, hoeft geen entree te betalen. De mezen die in de huisjes gaan wonen, zijn namelijk dol op processierups.

Het klimpark opent woensdag 26 februari voor het eerst haar deuren na een lange winterstop. En om het nieuwe klimseizoen in te luiden, verzon het park een ludieke openingsactie voor de tweede helft van de carnavalsvakantie. Normaal kost een klimpartijtje, afhankelijk van je leeftijd, minimaal 11 euro. Aan een geschikt nestkasje kom je al voor vijf euro: een goede deal dus.

Flink geplaagd door eikenprocessierups

En of dat grote prijsverschil niet zal leiden tot massaal winstverlies? Daar maakt het park zich niet zo druk om. “We vinden het een leuke actie en we willen aan iedereen laten weten dat we weer open zijn", vertelt werknemer Linda Engels. ''Dat is de afweging die de we dan maken.’’

Net als veel andere plaatsen in Brabant werd Klimrijk vorig jaar flink geplaagd door de processierups. In park staan veel eikenbomen en dat zorgde voor overlast. Om dat dit jaar voor te zijn werd voor de opening de vogelhuisjesactie verzonnen.