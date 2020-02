OM neemt uitzonderlijke maatregel met verspreiden foto minderjarige verdachte: ‘Het geduld was op'

“Al sinds deze mishandeling weet deze jonge verdachte dat hij gezocht wordt voor overigens heel ‘volwassen’ feiten. Op verschillende manieren is geprobeerd om contact met hem te krijgen, onder meer via zijn familie”, vertelt Bart Vaessen van het Openbaar Ministerie.

"Voordat zijn foto is gepubliceerd, is er ook nog contact geweest met zijn advocaat en zijn familie om hem een laatste kans te geven. Nu er op geen enkele wijze gehoor is gegeven aan een reeks van oproepen hebben wij zijn foto gepubliceerd. Ook ons geduld is een keer op", zegt hij.

'Enorm overtrokken'

Zijn eigen advocaat, Remco Oerlemans, zegt geen idee te hebben waar zijn cliënt uithangt. Volgens Oerlemans had de politie al gedreigd met het verspreiden van de foto van de 16-jarige jongen. Oerlemans vindt het ‘erg ver gaan’ dat de politie dat woensdag ook echt gedaan heeft. “Is dit nou passend voor de zaak? Het is natuurlijk een heftige mishandeling maar ik vind het niet helemaal proportioneel. Ik vind het enorm overtrokken en dan druk ik me nog zacht uit”, aldus Oerlemans.

In december 2019 heeft de advocaat voor het laatst contact gehad met zijn cliënt. “Toen hebben we afgesproken dat hij zich na de feestdagen zou melden. Ik weet niet waar hij is en waarom hij geen gehoor geeft aan de oproepen van de politie”, vertelt hij. “Ik heb geen verblijfplaats of telefoonnummer, dus ik kan hem ook niet benaderen.”

De voortvluchtige jongen heeft zich ruim 24 uur nadat zijn foto werd verspreid, nog niet gemeld. “Als hij verstandig is meldt hij zich bij de politie, want de dag dat het andersom is, komt iedere dag dichterbij”, aldus Vaessen van het OM.

Eerder veroordeeld

Zijn advocaat bevestigt dat Tony van E. al eerder met justitie in aanraking is gekomen, maar kan niet precies zeggen waarvoor. Volgens het Eindhovens Dagblad kreeg E. een werkstraf van 50 uur opgelegd voor het stelen van een portemonnee en het contactloos pinnen met de bankpas die daar in zat.

