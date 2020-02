Uitslaande brand in vakantiehuisje Westerhoven: 'Er is veel schade'

De brandweer bluste het vuur in het chalet in Westerhoven. (Foto: Rico Vogels)

Een huisje op een vakantiepark aan de Kempervennendreef in Westerhoven is donderdagnacht door brand beschadigd. De brand werd rond twee uur ontdekt.

In het vakantiehuisje bevonden zich twee mannen. Ze waren eten aan het opwarmen in een pan op het gasfornuis. Het ging mis, omdat ze in slaap vielen.

Heelhuids

Toen ze wakker werden en de brand ontdekten, probeerden ze het vuur nog te blussen maar dat lukte niet.

Vervolgens werd de brandweer gewaarschuwd. Die kreeg het vuur wel onder controle. "De mannen zijn er heelhuids vanaf gekomen", laat een ooggetuige weten. "Maar het chalet heeft veel schade opgelopen."