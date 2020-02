Van het Italiaanse strand naar storm Dennis in Oss: 'Het is fijn om terug in Nederland te zijn'

Tekst gaat verder onder de video waarin Van der Heijden vertelt Italië en de toekomst.

Van der Heijden kende een bijzonder debuut in het betaald voetbal. Als invaller kwam hij bij een 1-2 achterstand van ADO Den Haag tegen Excelsior in het veld. Als grote winnaar stapte hij met een 4-2 overwinning de kleedkamer binnen. De jongeling scoorde twee keer. De echte doorbraak in Den Haag bleef uit. Uiteindelijk ging hij via FC Volendam en Almere City naar Italië.

Hij tekende een driejarig contract bij Carpi. Hij kwam daar weinig aan voetballen toe, dat gebeurde op huurbasis later wel bij Fermana. Nu is hij verhuurd aan TOP Oss en hoort hij op de training continue woorden als kaatsen, schieten en draaien. "Dat is wel fijn. Het was af en toe lastig met het Italiaans. Ik spreek het een beetje, maar Nederlands is wel lekker."

Droom

Toch heeft Van der Heijden absoluut geen spijt van zijn jaren in Italië. "Van tevoren weet je nooit hoe het allemaal gaat. Er kwam een avontuur voor de deur kijken, dat heb ik met beide handen aangepakt. Als jonge jongen droom je ervan om in een land als Italië te voetballen. Misschien komt zo’n kans nooit meer. Dat het op mijn pad is gekomen is heel mooi.”

Bij TOP Oss is hij nu op zoek naar speeltijd en goals, met daarbij een duidelijk doel. "Ik heb nu twee keer negentig minuten gespeeld en mijn eerste goal gemaakt, dat is waar ik voor naar Nederland ben gekomen. Ik wil me voor Carpi in de kijker spelen. Ik hoop dat ze zien dat ik speel, mijn goaltje heb meegepikt. En dat ik deze lijn door kan trekken en Carpi ziet: het gaat goed. Wie weet krijg ik daar volgend seizoen een kans.”

Maar eerst de focus op TOP Oss, de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie. "Ik merk op de training dat er veel kwaliteit is. Ik heb er vertrouwen in dat we een bepaalde lijn in gaan zetten en dat we wat plekken gaan stijgen.”

Wind en regen

Fermana is een voetbalclub uit een Italiaanse kustplaats, zijn hotel was heel dicht bij het strand. In Oss is hij in een andere situatie terechtgekomen. Op de laatste training voor het duel met Jong PSV staat hij in de regen op het veld. "Ik heb het hier al vaker geroepen, de wind komt hier wel erg vaak om de hoek kijken. Laatst is zelfs een storm naar me vernoemd. In Italië is dat niet aan de orde. Maar we zijn het hier gewend.”

De wind komt wel heel erg vaak om de hoek kijken

Ondanks het weer en het feit dat hij het nog steeds een mooi avontuur vindt in Italië, is het voor de voormalig jeugdinternational wel fijn om weer even een paar maanden in Nederland te zijn. "Zeker weten! Het avontuur is hartstikke leuk. Maar dit is lekker en we mogen niet klagen in Nederland, we hebben het hier goed.”