Politie Oosterhout verlicht uitgaansgebied extra fel tijdens carnaval

Politie kan dankzij felle straatverlichting in Oosterhout tijdens de carnaval opstootjes sneller signaleren.

Bij opstootjes tijdens de carnavalsdagen in de Oosterhouste Klappeijstraat, heeft de gemeente de mogelijkheid om de verlichting in de uitgaansstraat tijdelijk te versterken. Zij denkt op deze manier de veiligheid te verbeteren van de stappers in het uitgaansgebied. Als er dus om middernacht een 'lichie op jouw schijnt', is dat geen goed nieuws.

De gemeente werkt hier samen met de politie en de ondernemers om de veiligheid in het gebied te verbeteren. Door de plek des onheils plots enorm fel te verlichten, verwacht de gemeente minder opstootjes en criminaliteit. Wethouder Van der Helm: "In de samenwerking aan de veiligheid moeten we oog blijven hebben voor nieuwe kansen. Wij sluiten dan ook graag aan bij deze pilot.”

Slimme LED-lampen

Politie en boa’s kunnen de verlichting bedienen met één druk op een knop in de app ‘Interact Light Override’. Gemeentewoordvoerder Anneke van Ommen legt uit dat het om de bestaande verlichting gaat, de gemeente heeft geen nieuwe verlichting geplaatst. "De smart LED-verlichting was er al, maar kunnen we dankzij een speciaal ontwikkelde app van Phillips nu dus ook bedienen."

Politie en boa's in Oosterhout hebben toegang tot de app. "Ook mensen die cameratoezicht houden, kunnen de verlichting op die specifieke locatie tijdelijk versterken. Ondernemers kunnen de politie een seintje geven als zij zien dat het misgaat, zij hebben hier dus ook wat over te zeggen", aldus woordvoerder Van Ommen.

Snel signaleren

Mensen worden niet compleet verblind door deze maatregel. "Het heeft hetzelfde effect als in de kroeg bij sluitingstijd alle tl-buizen aangaan", zegt Van Ommen. Hierdoor hoopt de gemeente snel opstootjes, criminele activiteiten en bijvoorbeeld een persoon die onwel wordt, te signaleren.

Proef

Het veiligheidsplan voor de carnavalsdagen is onderdeel van de één jaar durende proef van de gemeente om sociale veiligheid te verbeteren. De proef is volgens de woordvoerder geslaagd als ondernemers en handhavers tevreden zijn en er ergere situaties zijn voorkomen door het inschakelen van de tijdelijk fellere verlichting.

Oosterhout is de tweede gemeente in Nederland die gebruik maakt van de app om de veiligheid te verbeteren.