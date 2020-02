Drama voor wagenbouwers: afgelaste carnavalsoptocht Lampegat wordt niet ingehaald

De afgelaste optocht in Lampegat wordt niet op een later moment ingehaald. Dat laat de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval weten aan Omroep Brabant.

“Deelnemers doen ook mee aan andere optochten in de regio. Dus onze optocht verplaatsen naar een andere carnavalsdag, gaat niet”, zegt voorzitter Ivo Soetens van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval.

De organisatie voelt er ook niks voor om de optocht na carnaval in te halen. “Dat zien we niet gebeuren. Het is een enorme klus om de optocht te organiseren.”

En ook de optie om de optocht in afgeslankte vorm door te laten gaan, ging van tafel. “Dit zou afbreuk doen aan de hele optocht.” Het besluit werd vrijdagmiddag genomen. Het risico op ongelukken is vanwege de voorspelde harde windstoten te groot, vindt de organisatie.

