'Staldeuren vlogen open en alles was mistig van het stof', bom sloeg in na bevrijding Etten-Leur

Zondag is het precies 75 jaar geleden, maar Jan Prins kan het zich nog goed herinneren. Hij stond als 15-jarig manneke een fiets te repareren in de hal van de boerderij. "De grote staldeuren vlogen door de klap 'meej gang' open en het was hier ineens mistig van alle stof."

Doden en gewonden

De enorme klap kwam van een V1 die zo'n 200 meter van de boerderij neerstortte. De vliegende bom raakte op weg naar Antwerpen de zijgevel van de hervormde kerk aan de Lange Brugstraat in Leur en sloeg een stukje verderop in op de werkplaats van de familie Aarts. Bij de ontploffing vielen vier doden en 37 gewonden. Meer dan twintig gezinnen raakten dakloos.

De bom die viel in Etten-Leur is daar nog niet vergeten., blijkt in onderstaande video.

De ramp dreigt verloren te gaan in de geschiedenis. Maar vijf jaar geleden schreef Jos Buijs er namens de heemkundekring Jan uten Houte een boekje over. Want vooral veel oude bewoners van de Korte Leur wilden er graag hun verhaal over kwijt. Zoals de moeder van Kees van den Broek, die bij de explosie haar broer en zus verloor. "Mijn moeder had echt een trauma, waar nooit aandacht aan werd besteed. Aan Jos Buijs heeft ze eindelijk haar verhaal kunnen vertellen. Het was echt een plek op haar ziel", zegt Van den Broek.

Bevrijding

Hoewel de bevrijding in de nazomer van 1944 al uitbundig was gevierd, maakten de inslaande V1's op veel plaatsen in Brabant duidelijk dat de oorlog nog niet voorbij was. "Dat was het tegenstrijdige. De mensen rekenden daar niet meer op", licht Jos Buijs toe. Dus tot aan de capitulatie van de Duitsers werd Maria met het speciale schietgebedje nog regelmatig om bescherming gevraagd.