De optocht in Roosendaal gaat zaterdag wél door: 'We gaan sowieso rijden'

De optocht in Tullepetaonestad (Roosendaal) gaat zaterdag ondanks de voorspelde harde windstoten toch door. Dat heeft de Stichting Carnaval Roosendaal vrijdag bekendgemaakt. "Misschien moeten de wagens wat aangepast worden in de hoogte, maar we gaan sowieso rijden.”

De organisatie bepaalt zaterdagmorgen om acht uur op basis van de wind of er wagens wat lager gemaakt moeten worden. Alle wagenbouwers zijn daar op voorbereid, zegt Cor Verbogt van Stichting Carnaval Roosendaal. "Als het goed is, hebben ze er al rekening mee gehouden en voor de zekerheid wat extra onderdelen gemaakt die wat minder hoog zijn.” Alle wagens kunnen volgens Verbogt meedoen en de route wordt niet aangepast.

Wachten tot morgen

In Eindhoven is de optocht zaterdag wél geschrapt vanwege de verwachte windstoten. "Hier in West-Brabant verwachten we minder heftige windstoten", zegt Verbogt over de Roosendaalse optocht. "Daar hebben we continu contact over met de veiligheidsregio."

Veel carnavalsorganisaties in de provincie beslissen zaterdagmorgen of hun optocht wel of niet doorgaat, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Volgens de weersvoorspellingen staat er zaterdag windkracht 5 tot 6 met windstoten tot 75 kilometer per uur. Ook zondag gaat het stevig waaien.

De wind is vaker spelbreker geweest tijdens carnaval. In 2016 werden tientallen optochten in Brabant afgelast door de harde wind.

Uitzending

De optocht van Roosendaal wordt zaterdagmiddag live uitgezonden op Omroep Brabant. De uitzending begint om 14.15 uur.

